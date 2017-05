Sonolab, mercredi 10 mai à 18h

L’établissement La Marrière accueille 57 jeunes atteints de déficiences motrices avec ou sans troubles associés et permet :

La poursuite de la scolarité primaire,

L’accompagnement médical et paramédical,

L’accompagnement éducatif et thérapeutique,

Des activités culturelles et de loisirs

Un hébergement adapté Les élèves sont en alternance à l’IEM et au collège Rutigliano.

Pour la deuxième année consécutive, Marie Guillet, orthophoniste propose un atelier radio avec un groupe de jeunes de l’institut tous les mercredis matin, pour ses qualités pédagogiques et d’apprentissage autour du langage.

Voici leur deuxième émission de la saison, elle a été préparée par Abel, David, Hugo, Léandre, Maeva et Paul.

Au programme :

Un conte

Des souvenirs d’enfance

Une recette de cuisine

Une chronique sur Renaud

Un souvenir d’un match exeptionnel

Bravo à eux et merci à toute l’équipe de l’IEM et particulièrement à Marie Guillet !