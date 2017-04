Sonolab, mercredi 12 avril à 17h

Une émission de radio-poésie conçue, écrite et enregistrée par des collégiens de Loire-Atlantique, avec l’accompagnement de Sophie G Lucas, poète et de Julie Auzou de Jet FM. Ce projet est à l’initiative et soutenu par La Maison de la poésie de Nantes et La Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique.

3 classes du département ont participé à ce projet.

La première classe est la classe PEM (à Projet d’Education aux Médias) du collège Saint Exupéry de La Montagne. Pendant 14 heures, les élèves se sont répartis par groupe et ont étudié 5 ouvrages sélectionnés par la Maison de la Poésie, afin de les présenter dans l’émission à leur façon : description, lecture d’extraits, écriture à la manière de l’auteur, etc. Ils ont construit leur émission, rencontré et interviewé Lou Raoul, poète, réalisé un micro-trottoir, un quizz, choisi les musiques ...

Merci à Lou Raoul, Sophie G Lucas, Annie Cassard de La Bibliothèque départementale de Loire Atlantique, Estelle Gaucher et Magali Brazil de la Maison de la poésie.

Merci aussi à Laurence Ouvrard, documentaliste, à Sabine Ombredane, professeur de français et à Alexis Dupuis, professeur de technologie.

Et enfin un grand merci à tous les élèves qui ont mené ce projet avec enthousiasme et créativité !