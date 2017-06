Sonolab, mercredi 14 juin à 17h

Le parcours d’éducation artistique et culturelle de Saint Herblain vise un égal accès de tous les jeunes à l’art et à la culture. Il permet au jeune de s’initier aux différents langages de l’art et de diversifier et développer ses moyens d’expression à travers la pratique, la rencontre des oeuvres mais aussi des artistes.

Ainsi, chaque classe, de la petite section au CM2 peut bénéficier sur le temps scolaire de la présence d’un intervenant pendant environ 16h pour mener à bien un projet.

LA CLASSE DE CM2 de l’ECOLE FRANCOISE GIROUD

La classe de CM2 de Clément Brochard a choisi de réaliser une émission de radio sur le thème du cinéma.

Pour cela les élèves se sont répartis en petits groupes et ont chacun travaillé sur une rubrique de l’émission : chronique, micro-trottoir, interview, présentation, etc ...

Pour aller plus loin sur le sujet, ils sont allés visiter le cinéma Lutétia à Saint Herblain afin qu’ils découvrent la salle de projection et interviewent des bénévoles projectionnistes.

Enfin, lors de la dernière séance, ils sont venus enregistrer leur émission, dans les conditions du direct dans les studios de Jet FM.

BRAVO et merci à tous les élèves, à Clément Brochard et à la Ville de Saint Herblain.

LA CLASSE 501 du COLLÈGE ERNEST RENAN de SAINT HERBLAIN

Avec leur professeur d’anglais Karine Loutrat et leur professeur référent Salah Okha, cette classe de 5ème SEGPA ont eu l’occasion cette année de faire de la radio en partenariat avec Jet FM.

Nous les avons rencontré pour leur présenter ce qu’est une radio associative, les initier au matériel de prise de sons.

ILes élèves ont ensuite eu la chance de rencontrer et interviewer des basketteuses américaines du NRB, le club Nantes Rezé Basket.

C’est autour de cette rencontre qu’ils ont bâti cette émission, qu’ils sont venus enregistrer dans les studios de Jet.

Ce projet a vu le jour dans le cadre du dispositif Courant d’arts du Collège Ernest Renan.

MERCI aux élèves, à Karine Loutrat, à Salah Okba et Julie Delaigue, à la Maison des arts et la Ville de Saint Herblain.