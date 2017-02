Sonolab, mercredi 15 février à 17h

Pour la première année, l’association Musique et Danse en Loire Atlantique a proposé à Jet Fm un projet de création radiophonique faisant intervenir plusieurs collèges de la région.

Ces élèves, accompagnés par leurs professeurs, ont pu réaliser des créations radiophoniques leur permettant de découvrir et de participer aux phases d’écriture, de prise de sons et de la réalisation de l’habillage sonore.

Ces créations ont été réalisées grâce à la contribution d’Anne-Laure Lejosne et Jean-Christophe Beaudouin pour la prise de son, le mixage et l’habillage sonore et musical.

Les collégiens ont pu découvrir le fruit de leur travail lors d’une visite des studios de Jet Fm et ils ont pu, par la même occasion, être interviewés sur ce qu’ils ont appris dans ce projet.

Au programme de cette émission nous allons écouter :

Une série de fictions sonores futuristes du collège Saint Blaise de Vertou

avec ’’Apocalypse 2203, La Révélation, The Broken Helmet, L’enfant Métallique, Invasion à Newton, Sauver l’Enclave, La journée Mouvementée de Vinceau’’

"Mix Musiques Langues", une création sur le thème du langage et des vire langues du collège Pierre Norange de Saint Nazaire.

Merci à Mme Zerga, Mr Bouré, Mme Alliot, Mme Garnier, Mme Weisse, Mme Hulot, Mme Miottini, Mme Tribote, Mme Courtaud, professeurs de ces deux collèges ainsi qu’à tous les élèves qui ont participé à ce projet.

Un grand merci à l’association Musique et Danse en Loire Atlantique qui a été à l’initiative de ce projet et à Anne Vuillemin pour son soutien.