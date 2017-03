Sonolab, mercredi 15 mars à 17h

Les étudiants de Seconde option Art du Son du Lycée Camus de Nantes ont eu pour projet cette année de réaliser une émission de radio avec pour thématique le Jazz avec la découverte d’un artiste musical lors d’un concert à la salle Paul Fort.

Les élèves ont assisté à une conférence sur le Jazz, ils ont pu visiter la salle de concert et voir le spectacle du Quartet d’Airelle Besson. Ils ont eu la chance d’interviewer la trompettiste et ses musiciens.

De plus, ils ont pu rencontrer les membres de l’association Nantes Jazz Action, qui dirige Le Pannonica. C’est avec toute cette matière qu’ils ont réalisé cette émission.

Un grand merci à Valentin Leroux et à sa classe de seconde, à Julien Jumeau, ainsi qu’à Airelle Besson et ses musiciens pour leur accueil et leur disponibilité.

Encore bravo à tous les élèves !

Plus d’information sur Airelle Besson et son Quartet ici

Des informations complémentaires sur le Pannonica ici