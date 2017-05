Sonolab, mercredi 17 mai à 17h

Une émission de radio-poésie conçue, écrite et enregistrée par des collégiens de Loire-Atlantique, avec l’accompagnement de Sophie G Lucas, poète et de Julie Auzou de Jet FM. Ce projet est à l’initiative et soutenu par La Maison de la poésie de Nantes et La Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique.

3 classes du département ont participé à ce projet.

La deuxième de l’année est la 3ème C du collège Pont Rousseau de Rezé. Pendant 14 heures, les élèves se sont répartis par groupe et ont étudié 6 ouvrages sélectionnés par la Maison de la Poésie, afin de les présenter dans l’émission à leur façon : description, lectures d’extraits, écriture à la manière de l’auteur, etc. Ils ont construit leur émission, rencontré et interviewé Lou Raoul, poète, réalisé un micro-trottoir, choisi les musiques ...

Merci à Lou Raoul, Sophie G Lucas, Annie Cassard de La Bibliothèque départementale de Loire Atlantique, Estelle Gaucher et Magali Brazil de la Maison de la poésie.

Merci aussi à Claudie Ploquin documentaliste, à Florence Tourquetil professeur de français.

Et enfin un grand BRAVO à tous les élèves !