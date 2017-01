Sonolab, mercredi 18 janvier à 17h

Les étudiants de 1ère année du BTS travaux publiques du lycée Livet de Nantes ont eu pour projet cette année de réaliser une émission de radio avec pour thématique le Jazz et la découverte de la salle de concert du Pannonica. Dans le cadre du cours de culture générale et expression, ce projet leur a donné l’occasion de découvrir l’univers du jazz dans une salle de spectacle dédiée à ce genre musical.

Les étudiants ont assisté à une conférence sur le Jazz, ils ont eu la chance de visiter la salle et de voir un concert du groupe Julien Vinçonneau Quartet accompagné de Leïla Martial, programmé le 30 novembre dernier.

A cette occasion, ils ont pu interviewer des salariés de l’association Nantes Jazz Action, qui dirige Le Pannonica, et les membres du groupe. Ils ont aussi produit des poèmes à partir de morceaux de Jazz. C’est avec toute cette matière qu’ils ont réalisé cette émission.

Un grand merci à Dominique Landais, à Julien Jumeau et à toute l’équipe du Pannonica ainsi qu’au Quartet de Julien Vinçonneau et à Leila Martial pour leur accueil et leur disponibilité.

Bravo à tous les élèves !

Des informations complémentaires sur le Pannonica : ICI et sur le Julien Vinçonneau Quartet : ICI