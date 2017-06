Sonolab, mercredi 21 juin à 17h

Une émission de radio-poésie conçue, écrite et enregistrée par des collégiens de Loire-Atlantique, avec l’accompagnement de Sophie G Lucas, poète et de Julie Auzou de Jet FM. Ce projet est à l’initiative et soutenu par La Maison de la poésie de Nantes et La Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique. 3 classes du département ont participé à ce projet.

La troisème et dernière émission de l’année a été réalisée par la 4ème D du collège Saint Joseph de Savenay. Pendant 14 heures, les élèves se sont répartis par groupe et ont étudié 6 ouvrages sélectionnés par la Maison de la Poésie, afin de les présenter dans l’émission à leur façon : description, lectures d’extraits, écriture à la manière de l’auteur, etc. Ils ont construit leur émission, rencontré et interviewé Lou Raoul, poète, réalisé un micro-trottoir, choisi les musiques ...

Merci à Lou Raoul, Sophie G Lucas, Annie Cassard de La Bibliothèque départementale de Loire Atlantique, Estelle Gaucher et Magali Brazil de la Maison de la poésie. Merci aussi à Anne-Françoise Benard documentaliste, à Anne François professeur de français.

Et enfin un grand BRAVO à tous les élèves !

PROJET MICRO-QUARTIER

3 habitantes du quartier de Bellevue, toutes bénévoles à la Boutique Troc, coordonée par Bénédicte de la Place des Lauriers se sont initiés à la pratique radio.

Elles ont choisi d’aller interroger d’autres habitants sur leur perception de la Place des Lauriers, place emblématique du quartier destinée à être remaniée prochainement de fond en comble dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine.

L’exercice journalistique a finalement été détourné dans le montage qui s’amuse à créer un making off laissant place aux instructions de l’animatrice aux maladresses techniques et aux fous rires des participantes... !!

Un projet mené en partenariat avec La Régie de quartier Océan, financé dans le cadre de la Politique de la Ville.

Intervenante : Alexandra Jore

Montage : Damien Fourcot

Merci à Léone, Anita et Marie- Claire, les participantes, Bénédicte de la Boutique Troc et la ville de Nantes