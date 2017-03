Sonolab, mercredi 22 mars à 17h

Le parcours d’éducation artistique et culturelle de Saint Herblain vise un égal accès de tous les jeunes à l’art et à la culture. Il permet au jeune de s’initier aux différents langages de l’art et de diversifier et développer ses moyens d’expression à travers la pratique, la rencontre des oeuvres mais aussi des artistes.

Ainsi, chaque classe, de la petite section au CM2 peut bénéficier sur le temps scolaire de la présence d’un intervenant pendant environ 16h pour mener à bien un projet.

L’ECOLE BEAUREGARD

La Classe de CE2A

La classe de Gwenhaela Jégou a choisi de préparer une émission radio sur la thématique du sport. Les élèves ont fait un "micro-classe", qui leur a servi de base pour mener une enquête sur la pratique sportive des enfants. Ils ont également réalisé une interview, interprété un chant, créé des jingles ...

La Classe de CE2B

La classe de Patricia Fenetaud, quant à elle, a travaillé sur le thème de l’environnement et plus particulièrement des déchets. Les enfants sont allés visiter l’usine Arc en ciel. Ils nous font le récit de leur visite. Ils ont aussi interviewé une personne pour en savoir plus sur le compostage, ont préparé un quizz...

Merci et Bravo à tous les élèves et leurs professeurs pour leur participation, leur motivation et leur bonne humeur !