Sonolab, mercredi 22 mars à 18h

Les Semaines d’Education Contre le racisme et toutes les formes de Discriminations ont lieu tout le mois de mars, à l’initiative de la ligue de l’enseignement. Jet, ainsi que 60 associations, s’associe à cet événement. Jet bouleverse ses programmes et propose une semaine spéciale du 20 au 26 mars pour mettre à l’honneur ces grandes questions.

L’éducation est en première ligne, le SonoLab aussi !

Regards sur l’autre

C’est un projet réalisé avec la classe de seconde 10 « littérature et société » du lycée Nicolas Appert d’Orvault qui a eu la tâche de travailler sur la délicate question des migrants en France et particulièrement dans notre région.

Par petits groupes, ils ont réfléchi à la manière dont il voulait traiter ce sujet. Plusieurs thématiques sont ressorties : le voyage, l’accueil, les préjugés, …

Ils sont allés à la rencontre des personnes dans la rue, d’une association, du lycée pour en savoir plus.

Ils ont eu 12 heures pour réfléchir, se documenter, écrire, prendre le son et faire le montage.

Voici une création à la fois collective et personnelle, un docu-fiction traversé d’émotion.

Un grand merci à tous les élèves ainsi qu’à Emmanuelle Loiret et Virginie Choemet, professeur et documentaliste qui ont porté le projet, merci aussi à Jean-Noel Belz et son assistant Armel Bihan.