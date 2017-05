Sonolab, mercredi 24 mai à 17h

Depuis 5 ans, la Communauté de Communes d’Ancenis organise son Prix Littéraire. Pour la deuxième année, un nouveau prix a vu le jour : le prix littéraire lycéen.

6 premiers romans ont été sélectionnés par les bibliothécaires :

Intempérie de Jesús Carasco - ed. Robert Laffont

Les échoués de Pascal Manoukian- ed. Don Quichotte

Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin- ed. Albin Michel

Today we live de Emmanuelle Pirotte- ed. du Cherche-Midi

La maladroite de Alexandre Seurat- ed. du Rouergue

L’étrangère de Valérie Toranian- ed. Flammarion



Les 3 lycées d’Ancenis se sont donc associés pour participer à l’aventure : découvrir ces 6 ouvrages, voter pour leur livre préféré, mais également, à cette occasion, réaliser leur propre émission de radio.

Car en effet, en parallèle de cela, JET a été sollicité pour intervenir dans 3 classes, une dans chaque lycée, afin d’élaborer avec les élèves une émission de radio, qui leur permettra de présenter les ouvrages et de remettre, à la fin, le Prix Littéraire Lycéen.

Pour les besoins de cette émission, ils ont eu la chance d’interviewer l’une des auteur sélectionnée, Valérie Perrin qui est venue à la rencontre de certains élèves. Ils ont également interviewé une libraire et réalisé un micro-trottoir, puis préparé tous les textes de présentations.

Et enfin, ils ont animé et enregistré en public cette émission.

Participants :

> La classe de seconde et de première théâtre de Stéphanie Marchand professeur de français et Nathalie Baguenard, documentaliste du lycée Joubert-Emilien Maillard

> La classe de seconde de Nicolas Chauveau et Guillaume TERRIEN professeurs de français du lycée Saint Joseph

> le club lecture animé par Barbara Chauveau documentaliste du lycée Jean-Baptiste Eriau

Organisatrices :

> Murielle Guignard de la COMPA

> Julie Auzou de Jet FM

Technique :

> Arnaud Ouin de Jet FM