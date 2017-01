Sonolab, mercredi 25 janvier à 17h

Radio Caméléon est un outil de soins et d’information du CHU de Nantes.

Radio Caméléon est au service du développement personnel des patients et du changement des représentations sur la maladie mentale.

Cet atelier radio est à l’initiative de Karine et Manu infirmiers au CATTP (Centre d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel) Les Salorges de Nantes et animé par des patients.

Pour cette première émission de la saison, Radio Caméléon nous invite à écouter quatre interviews de personnes atteintes d’une maladie mentale. On y découvre leur quotidien et une vision sensible du monde qui les entoure.

Elle a été préparée et animée par Philippe, Denis, Johanna, Fabrice et Patrick et accompagnée par Manu et Karine.