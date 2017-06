Sonolab, mercredi 28 juin à 17h

LES ENFANTS DE L’HOPITAL DE JOUR

Les enfants font partie du groupe de l’unité soins et pédagogie, U-S-P, de Haute-roche, hôpital de jour du secteur de pédopsychiatrie 1 qui dépend du CHU de Nantes.

L’objectif de cette unité est d’associer des temps de soins et des temps scolaires afin de soutenir et de favoriser l’investissement scolaire de ces enfants qui sont tous scolarisés dans des écoles de Nantes et ses environs.

Ces temps de groupes thérapeutiques sont encadrés par des enseignantes spécialisées, des infirmiers et des éducateurs, sous la responsabilité d’un pédopsychiatre. Alexandre, Joshua, Louise, Philémon, Lucas, Marc, qui ont entre 7 et 10 ans sont les enfants qui ont participé au projet radio sous la responsabilité de Valérie et Gwenaelle, enseignantes spécialisées, Annaïg, infirmière et Claire, éducatrice spécialisée.

Les objectifs de ce projet étaient la découverte d’un média peu connu des enfants et de permettre à ces élèves en difficultés scolaires d’expérimenter l’oral et l’écrit comme vecteur d’expression et de communication.

Ils ont choisi de réaliser une émission sur le Muséum d’Histoire Naturelle. Ils sont donc aller le visiter, puis ont rencontré et interviewé différentes personnes qui y travaillent.

Merci à Alexandre, Joshua, Louise, Philémon, Lucas et Marc, à Gwenaelle Lastenet qui a coordonné ce projet, à Valérie, Annaïg et Claire,

Merci à Mathilde Carton et Paul Duclos, responsable de l’accueil des publics au Muséum d’Histoire Naturelle pour l’accueil et l’organisation des interviews

Merci à toutes les personnes qui ont répondu aux questions des enfants.

L’ECOLE DE LA PIERRE MARA de HAUTE INDRE

Les classes de CE1 et CE2 ont choisi d’écrire et d’adapter ces textes en courtes fictions sonores.

Pour cela, les CE1 ont d’abord travailler sur les jeux de mots et se sont attelés à l’écriture de textes inspirés de chansons, poèmes, virelangues, ...

Les CE2, quant à eux, ont écrit à la manière des contes des origines de Rudyard Kipling.

Puis, par groupe de 2 ou 3, ils ont enregistré leurs textes.

Les CE2 ont eu une séance supplémentaire pour créer et enregistrer des bruitages illustratifs de leurs histoires.

Merci à tous les élèves et merci à Adeline Demy et Patrice Grondin les enseignants qui ont mis en place ce projet.

L’ECOLE JEAN MONNET D’ISSE

L’OCCE 44 organise tous les ans le projet THEA qui est une action nationale de l’OCCE, pour le développement à l’école de l’éducation artistique du théâtre et de la danse. THÉA s’adresse à toutes les classes adhérentes à l’OCCE, de la GS à la 3ème, AIS compris, qui souhaitent conduire un projet partenarial théâtre / arts de la scène au coeur d’une dynamique nationale. THÉA favorise la rencontre entre les écritures théâtrales jeunesse d’auteurs vivants et les enfants et adolescents : lire, voir, mettre en voix, mettre en jeu…

Dans ce cadre les CE2/CM1 ont interprété des extraits du texte Les Discours de Rosemarie de Dominique Richard, auteur sélectionné cette année. Nous les avons enregistré.

Merci aux élèves, à David Vieau leur enseignant et Catherine Dautry de l’OCCE 44 qui nous a permis de participer à ce projet.