Sonolab, mercredi 29 mars à 17h

Le parcours d’éducation artistique et culturelle de Saint Herblain vise un égal accès de tous les jeunes à l’art et à la culture. Il permet au jeune de s’initier aux différents langages de l’art et de diversifier et développer ses moyens d’expression à travers la pratique, la rencontre des œuvres mais aussi des artistes. Ainsi, chaque classe, de la petite section au CM2 peut bénéficier sur le temps scolaire de la présence d’un intervenant pendant environ 16h pour mener à bien un projet.

La classe de CE2/CM1

La classe de Lydie Cohen de l’école de la Bernardière à Saint Herblain a préparé une émission sur l’Algérie.

Par petits groupes, les élèves ont fait des recherches sur différents aspects de ce pays. Ils nous le présentent grâce à leur texte, une interview, de la musique ... dans cette émission qu’ils sont venus enregistrer dans les studios de Jet lors de la dernière séance.

Merci et Bravo à tous les élèves : Emirhan Asmaa, Melih, Canan, Alhassan, Amira, Ayanna, Mathis, Malik, Dharel, Métisse, Naïla, Amel, Sarah, Laïthe, Razane, Alexis, Sabir, Brizeis, Arianna et leur enseignante pour leur participation au projet !