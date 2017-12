SONOLAB, mercredi 6 décembre à 10h, Tissé Métisse - Première Partie



Voici la première émission réunissant 2 des 5 plateaux mis en place par Jet FM lors de la fête de "Tissé Métisse" qui a eu lieu le 2 décembre dernier à la Cité des Congrès de Nantes. Au programme de cette journée étaient proposés, concerts, débats, conférences et animations en tout genre, dans le but de lutter contre les discriminations liées aux origines et à l’exclusion sociale, dans une démarche culturelle et d’éducation populaire.

Dans un premier temps, Julie reçoit Cyrille Prévaud, directeur adjoint de Tissé Métisse et Rémi, bénévole et acteur de la pièce "Procès d’une jeunesse populaire dépolitisée". Le temps de faire un point sur le programme de cette journée et sur ce projet de théâtre forum. En bonus, une des deux capsules de témoignage des jeunes présents lors du Forum Jeune (23 septembre 2017) organisé par Tissé Métisse sur le thème du travail.

Et dans un second temps, Marjolaine et Laure, bénévoles à Jet FM, animent un plateau bien rempli à propos du projet "Web Reporter Citoyen" proposé par les CEMEA, association d’éducation populaire. Étaient présents sur le plateau : Steeve Avrillault (CEMEA), Yassin Latrache (illustrateur), Pacôme, Lina, Pierre, Djibril, jeunes "webreporter". Dans ce plateau, ils nous présentent ce projet et nous proposent d’écouter la capsule de Djibril, où l’on découvre son récit de jeune migrant.

La suite des plateaux mis en place pour la fête de Tissé Métisse seront diffusés dimanche 10 décembre à 11h, cette prochaine émission réunira deux plateaux animés par Nantenne Jeune, qui nous ferons découvrir deux nouvelles publications réalisées par Tissé Métisse : Le premier plateau présentera le nouveau livret (3ème édition) "Gens du Voyage - S’informer pour mieux comprendre" avec de nombreux invités. Le deuxième plateau présentera une enquête réalisée par le pôle Femme de Tissé Métisse, sur l’égalité Femme / Homme dans les quartiers populaires, avec deux invitées de Tissé Métisse ainsi qu’une intervention de la Maire de Nantes, Johanna Rolland.

Et enfin le dernier plateau sera diffusé le mercredi 13 décembre vers 10h30. Laure et Marjolaine interviewent Hanane Charrihi, auteure du livre "Ma mère, patrie".