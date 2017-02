Sonolab, mercredi 8 février à 17h

Pour la première année, l’association Musique et Danse en Loire Atlantique a proposé à Jet Fm un projet de création radiophonique faisant intervenir plusieurs collèges de la région.

Ces élèves, accompagnés par leurs professeurs, ont pu réaliser des créations radiophoniques leur permettant de découvrir et de participer aux phases d’écriture, de prise de sons et de la réalisation de l’habillage sonore.

Ces créations ont été réalisées grâce à la contribution d’Anne-Laure Lejosne et Jean-Christophe Beaudouin pour la prise de son, le mixage et l’habillage sonore et musical.

Les collégiens ont pu découvrir le fruit de leur travail lors d’une visite des studios de Jet Fm et ils ont pu, par la même occasion, être interviewés sur ce qu’ils ont appris dans ce projet.

Au programme de cette émission nous allons écouter :

« Le jardin d’en face » une fiction sonore sur des collégiens après l’école, du collège René Bernier à Saint Sébastien sur Loire

Une création sonore sur des souvenirs de lieux d’enfance, du collège Saint Théophane Vénard à Nantes

« La jeunesse n’a pas d’âge » une création sonore mixte mélangeant fiction sonore et reportage, du collège Jean Mermoz à Nozay

Merci à Mme Daras, Mme Drouard, Mme Le Bars, Mme Blanc, Mme Marceau, Mr Audic, Mme Viart et Mme Beaugé, professeurs de ces trois collèges ainsi qu’à tous les élèves qui ont participé à ce projet.

Un grand merci à l’association Musique et Danse en Loire Atlantique qui a été à l’initiative de ce projet et à Anne Vuillemin pour son soutien.