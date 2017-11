La Baraque à Galettes 5ème service / Invité : Benjamin

La Baraque à galettes remet le couvert pour une 5ème émission.

Troisième partie en compagnie de Benjamin notre maitre crêpier du jour.

Entrée : la Baraque en vadrouille

1. Micah P. Hinson : Oh Spaceman (Full time hobby - 2017) / Soy Festival 2017

2. Elephanz : American Lover (Blackbird - 2017) / Fin de résidence Stéréolux 12 Octobre 2017

3. Jean-Pierre Decerf : The Orion Belt (Born Bad Records - réédition 2015)

Plat de résistance : Galettes éco-responsables ;-)

4. Chaka Khan : Fate (1981)

5. Stardust : Music sounds better with you (Roulé - 1998)

6. Pony Pony Run Run : Music sounds better with you - Acoustic version (2009)

Dessert : ping-pong à la bretonne avec Benjamin

7. Sébastien Tellier : La ritournelle (Record makers - 2005)

8. Daftpunk : Alive (new wave mix) (Soma - 1994)

9. Alexkid : Night lines (F communications - 1998)

10. Derrick May : Strings of life (Transmat - 1987)

Rendez-vous, mercredi prochain à 19h en direct sur JET FM 91.2 pour de nouvelles aventures et histoires au pays du microsillon.

Pour participer à l’émission, contactez-nous par email : labaraqueagalettes(at)free.fr