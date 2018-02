Bruno, l’artisan crêpier

Après avoir sillonné l’agglomération nantaise avec son camion krampouz, Bruno nous reçoit dans sa crêperie quai Ernest Renaud. Au menu : blé noir (surtout pas de froment !), passion bretonne et tradition made in Naoned.

C’est en Forgeant, c’est un tête à tête avec celui ou celle que l’on croise sans y prêter attention, que l’on salue parfois naturellement ou que l’on rencontre au hasard. Et si ses micro-échanges prenaient de l’importance ? Et si le mot “Bonjour” n’était que le début ? Et si on passait le pas de la porte pour voir ? Maintenant, pousse la porte, ferme les yeux et voix.

Musiques -

Brou Couton - Les 7 z’amoureux en cuisine

Alan Stivell - E Dulenn - A Dublin - (Live in Dublin -1974)

Documentaire en immersion sur le lieu de travail d’un·e individu·e. Environ 20min. Réalisé par Marianne Gaudillère et Marjolaine Leclancher