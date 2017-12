Émilien, le livreur optimiste

On enfourche nos vélos et on s’immisce dans ses livraisons du dimanche pour ensuite le rejoindre rue Joffre dans une boutique consacrée à cet outil de travail devenu une passion. Un récit poétique, tout en bonne humeur.

C’est en Forgeant, c’est un tête à tête avec celui ou celle que l’on croise sans y prêter attention, que l’on salue parfois naturellement ou que l’on rencontre au hasard. Et si ses micro-échanges prenaient de l’importance ? Et si le mot “Bonjour” n’était que le début ? Et si on passait le pas de la porte pour voir ? Maintenant, pousse la porte, ferme les yeux et voix.

Musiques -

Joe Dassin - La complainte de l’heure de pointe

Alexi Murdoch - All of my days

Documentaire en immersion sur le lieu de travail d’un·e individu·e. Environ 20min. Réalisé par Marianne Gaudillère et Marjolaine Leclancher