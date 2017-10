C’est en forgeant

C’est en Forgeant, c’est un tête à tête avec celui ou celle que l’on croise sans y prêter attention, que l’on salue parfois naturellement ou à qui l’on rend visite au hasard. Et si ses micro-échanges prenaient de l’importance ? Et si le mot “Bonjour” n’était que le début ? Et si on passait le pas de la porte pour voir ? Maintenant, pousse la porte, ferme les yeux et voix.

Documentaire en immersion sur le lieu de travail d’un·e individu·e. Environ 20min. Réalisé par Marianne Gaudillère et Marjolaine Leclancher

Épisode #1 - Le bar tabac