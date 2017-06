Chronique MPVite du 12 juin 2017

Le partenariat entre les associations HUB et MPVite, initié depuis 2010 avec l’invitation de l’artiste John Cornu, se poursuit durant l’été 2017, en lien avec le parcours du Voyage à Nantes. Après Carole Rivalin (2011), Michaël Viala (2012), Perrine Lacroix (2013), Pierre Labat (2014) et Alexandre David (2015), MPVite propose une carte blanche à Quentin Lefranc.

L’artiste imagine une installation autour du blockhaus du HUB, bâtiment situé sur l’île de Nantes et aujourd’hui reconverti en studio de répétitions et de concerts. L’œuvre sera visible tout l’été, en accès libre de l’extérieur.

Installation du 15 juin au 30 septembre 2017

Vernissage jeudi 15 juin dès 18h30

Live musical de Neniu à 19h30

— -

SUPPLÉMENT . Quentin Lefranc

"Quentin Lefranc réalise Supplément, une installation site-specific, composée de surfaces peintes et de châssis aux dimensions monumentales. Accrochée sur les quatre murs extérieurs d’un bunker, l’œuvre déclenche des ambiguïtés de genre et son statut oscille entre surface et support, peinture et architecture, ou encore, entre décor et élément structurel."

Extrait du texte de Claudia Buizza, mai 2017

— -

INFORMATIONS

Lieu /

Blockhaus du HUB 21, rue Jean Simon Voruz 44200 Nantes

Exposition /

Installation visible tous les jours En libre accès

Artistes /

Quentin Lefranc

Neniu

Contact /

MPVite