Devenir bénévole à JET et proposer des contenus pour Jet FM

Je connais bien l’association JET et/ou la radio JET FM, je remplis directement le formulaire en ligne en cliquant ICI

Avant de remplir le formulaire, j’aimerais en savoir plus et je lis donc patiemment cet article un peu long mais utile !

Toute personne désireuse de rencontrer d’autres bénévoles, un membre de l’équipe ou du CA est la bienvenue à l’Assemblée Générale de l’association JET qui aura lieu le 12 mai à La Cale 2 Créateurs (au pied de la grue jaune) à partir de 18H. Avant, c’est aussi possible dans nos locaux / studios radio au 9 rue de Charente à Saint-Herblain (merci de prendre RDV au préalable via communication@jet-asso.fr

Que fait l’association JET ?

L’association JET, c’est :

• Plus de 30 ans de radio diffusion dans tout le département de Loire-Atlantique sur Jet FM 91.2 ! Militants associatifs, artistes et citoyens engagés s’emparent des ondes pour offrir aux oreilles curieuses un média alternatif, à la croisée des projets solidaires et des pratiques artistiques aventureuses.

• Des formations professionnelles : pour s’initier et approfondir les techniques de la prise de son, du montage et de l’écriture radiophonique et audiovisuelle.

• Des ateliers d’éducation artistique et culturelle et d’éducation aux médias via le Sonolab, de la petite enfance au troisième âge !

• Un appui au développement des actions de création : à l’année en associant des compagnies/artistes avec, en perspective, une diffusion de ces projets sur les ondes de Jet FM et d’autres antennes de radios associatives.

Comment vous impliquer dans l’association JET ?

Contribuer à l’antenne de Jet FM 91.2 :

• Produire des émissions et/ou des chroniques régulières pour figurer dans la grille de programmation sur une saison (octobre à juin).

• Produire des interviews, des reportages, des documentaires de création ponctuellement pour être diffusé sur les ondes en cours de saison.

• Réaliser la technique sur la quotidienne.

• Participer à la réalisation technique d’émission hors studio.

• Réaliser des montages audio pour des émissions, des chroniques, des reportages.

Contribuer aux projets d’action culturelle et d’éducation aux médias :

• Aider à l’accompagnement des scolaires.

• Aider à l’animation des coloradios (colonies de vacances à la radio).

• Réaliser les montages audio des actions culturelles.

• Valoriser les actions auprès des partenaires et du grand public.

Participer à la vie associative :

• S’investir dans le Conseil d’Administration.

• Organiser des temps conviviaux, des séances d’écoutes, des ateliers.

Contribuer aux actions de formation professionnelle :

• Faire de la prospection, enrichir la base de données.

• Créer des outils et supports spécifiques à la formation (livret d’accueil, questionnaire de satisfaction ...)

• Diffuser les supports de communication liés à la formation.

• Rechercher des partenariats.

Participer aux actions de communication :

• Créer des supports et contribuer à leur diffusion.

• Rédiger des articles pour la newsletter.

• Animer les réseaux sociaux.

• Réaliser des enquêtes.

Cette liste n’est pas exhaustive, vos idées et propositions d’actions sont les bienvenues !

Quels sont les bénéfices de cette implication ?

Pour tous les adhérents de JET, accès : • au prêt de matériel (enregistreurs et micro) • aux places de concerts et spectacles proposés par nos partenaires • à une banque musicale sur place • à des ouvrages de la rédaction sur place • à nos studios pour écouter nos émissions quotidiennes • aux moments de convivialité de l’association • aux séances d’écoutes des émissions Jet FM ou de créations sonores • aux ateliers de création sonore : bruitage, habillage pour émission et antenne (bande annonce, jingle, génériques), œuvre sonore collective

Pour les adhérents de JET produisant des contenus diffusés à l’antenne, accès :

• aux ateliers pour une formation par l’équipe et un partage de compétences entre bénévoles :

En technique > Atelier collectif + tutoriels + aide individuelle ponctuelle • Utilisation des studios (enregistrement et diffusion) • Montage sonore avec Reaper • Prises de son • Monter un petit studio sur un événement • Site web et podcast

En valorisation des contenus, animation et rédactionnel > Atelier collectif + aide individuelle ponctuelle • Animer, affiner les angles, les formats, les lancements, mener une interview… • Créer des supports pour valoriser son émission ou sa chronique type newsletter.

Quelles sont les modalités de cette implication ?

Pour être bénévole, vous devez réaliser une adhésion à l’association JET :

• Adhésion individuelle : 15€

• Adhésion en tant qu’association : 45€

Si vous produisez des contenus diffusés ou à vocation d’être diffusés sur l’antenne de Jet FM, vous devez également contribuer à l’activité radio (correspondant aux frais d’assurance, d’utilisation des locaux, droits SACEM, etc.) par le biais d’une cotisation à l’activité radio :

Cotisation individuelle : 60€ pour un Quotient Familial supérieur à 1 000 Tarif dégressif par tranche pour un Quotient Familial inférieur à 1000 (fournir attestation CAF récente présentant votre QF). Si vous n’êtes pas allocataire de la CAF, merci de fournir le dernier avis d’imposition sur le revenu (présentant revenu fiscal de référence et nombre de parts de votre foyer).

Cotisation en tant qu’association :

• 60€ pour un représentant de l’association,

• 30€ par personne supplémentaire participant à l’activité. À partir de la 6ème personne, pas de cotisation supplémentaire.

Je connais désormais mieux l’association JET et/ou la radio JET FM, je remplis le formulaire en ligne en cliquant ICI