L’exercice de l’interview, l’atelier du 28 octobre

L’atelier est dirigé, d’une main de fer, par la rédaction de Jetfm, Alexandra Jore et Pascal Massiot. Il se déroule en 3 temps. Premièrement, après une présentation de Pascal, une séance d’écoute avec debrief en commun. Puis une deuxième partie avec les "règles" à savoir. Enfin, le groupe s’est divisé pour travailler chacun sur des communiqués de presse et imaginer un déroulé d’émission.

Pour commencer, Pascal se présente et présente l’idée de l’atelier.

1) Intro de Pascal

1ère partie : Écoutes

Pour introduire le sujet, la rédaction propose des extraits d’interview.

La première écoute, proposée par Alexandra.

1ère écoutes, extraits d’interview

Contenu du premier extrait :

Laure Adler interview Vincent Lindon dans l’émission Hors-champs sur France Culture. En integralité ici

Elmut dans son émission The Russian Fortune sur Jetfm. En intégralité ici

Les barbares de Cécile Préfol sur Jetfm. Écoutable ici

Le débriefing de la 1ère écoute . On a parlé du positionnement de l’intervieweur, par rapport à l’interviewé et à l’auditeur.

2)debrief 1ère écoute

La deuxième écoute, proposée par Pascal.

2ème écoute, extrait d’interview

Contenu du deuxième extrait :

Jean-Jacques Bourdin interview N. Sarkozy puis Ségolène Royal. à réécouter ici

Daniel Mermet interview Zeev Sternhell. A écouter ici

Pascal interview Stéphane Paoli sur JetFm. ici

Pascal interview Paul Wifen et son verre de Whisky. ici

Son brut de micro trottoire à St Herblain, par Pascal.

Le débriefing de la deuxième écoute. Avec brève présentation/analyse de Pascal. Ensuite ça parle de quel type d’interview on veut mener, la distance que l’on a ou met avec l’invité.

3) debrief de la 2ème écoute

Sur le lancement. On discute de plusieurs façon de lancer son interview. Soit en présentant longuement, prenant le temps de poser son sujet, son invité, à la Mermet. Ou en suspens, commencer la discussion et ensuite, au moment où l’envie de savoir mais qui parle est trop forte, présenter la personne qui nous parle depuis 2 minutes.

4) Autour du lancement

Sur la connivence. Comment questionner quelqu’un que l’on connait, comment intégrer l’auditeur à sa propre conversation. Il faut parfois se tromper, être naïf pour laisser son invité reprendre en main son sujet. Puis la question du vouvoiement ou tutoiement. Le vouvoiement exclu-t-il l’auditeur ? Faut-il révéler la connivence entre l’intervieweur et l’interviewé ?

Après 6 minutes environ, on discute comment tenir son angle. Pour ça il faut avant avoir un projet d’interview, pour s’y tenir et à la fois emmener et faire rester son invité dans le champs que l’on s’est déterminé à l’avance.

5) Autour de la connivence

2ème partie : Quelques règles et conseils

Le maître mot : la préparation.

Préparer son interview, se renseigner sur son invité, déterminer la thématique, se trouver des points d’appui pour faire tenir son interview. Si vous n’avez pas de temps, le minimum, c’est quelques éléments biographique, thématique relatif à la personne et grâce à ça, poser une première question ouverte. Sur laquelle on rebondira grâce à sa culture générale. La culture générale étant une préparation permanente continue.

6) La préparation on vous dit !

Les 5 W. En français on pourrait dire les OQCQQ, mais c’est moins mnémotechnique.

Où, Quand, Comment, Qui, Quoi

Ils servent à réunir les infos pratiques pour cerner un sujet. Ce qui servirait à introduire un article, faire son lancement. (ça sent les bruits de café)

7) WWWWW.com la règles des 5 W

L’experience parle Écrire ses lancements, l’interpréter afin de pouvoir lancer sa première question de manière très assurée. Il est aussi bien de le faire pour les transitions, les points d’appui, ...

Tenir le regard de son interlocuteur, montrer que l’on est investi. Mettre à l’aise pour réussir à faire surgir la parole. Ce n’est pas une conversation, du moins pas complètement. L’objectif de l’intervieweur c’est d’obtenir une parole, des choses précises sur lui même où son sujet, de son invité, que peut être lui même il ne s’est pas formulées. La maïeutique. Faire accoucher les esprits, tel est votre devoir. Pour cela, aussi, être précis, préparé, mener ses questions selon un plan, sans pour autant que cela paraisse préparé.

La technique de la voiture. La conduite libère l’esprit de l’interlocuteur et permet parfois de libérer la parole.

Ne pas avoir peur du silence. le rythme, l’ambiance se crée aussi sur ces moments de vide.

Les expériences de chacun. Son très long avec plein de choses intéressantes.

8) Retour d’experience

Un outil du journaliste radio

Le conducteur. Il résume plus ou moins précisément, selon votre caractère, le déroulé de l’émission. Les intervenants, les thèmes, les musiques, ... avec un timing très précis. C’est aussi un document pour la technique, qui doit savoir quel son envoyer, à quel moment se concentrer ou non.

Conducteur à télécharger

Ce document est à usage libre dans un cadre non commercial. L’atelier a été conçu par Pascal Massiot, animé par Alexandra Jore et Pascal Massiot, restitution par Luc Fedon. CC-BY-NC-SA