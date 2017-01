Exposition La Revue Dessinée et rencontre sur la bande dessinée de Reportage

Exposition la Revue Dessinée - du 02 au 31 janvier

La Revue Dessinée est née de la volonté d’auteurs de proposer un regard neuf sur l’actualité. Tous les trois mois, des reportages, des documentaires et des enquêtes sont réalisés par des duos composés d’auteurs de bandes dessinées et de journalistes afin de décrypter l’actualité et proposer une alternative critique et pédagogique pour mieux comprendre la complexité de notre quotidien.

L’exposition se décline sur 22 panneaux qui suivent les étapes clés de la production d’un sujet, depuis son choix par la rédaction jusqu’à sa réalisation par les auteurs

Entrée libre

Rencontre autour de la bande dessinée de reportage, samedi 07 janvier à 15h30 :

Exploration d’un genre en pleine ascension avec deux collaborateurs de La Revue Dessinée, Benjamin Adam et Sébastien Vassant ainsi qu’Émile Chiffoleau représentant les éditions Vide Cocagne.

Tous les trois échangeront avec le public et répondront aux questions d’Henri Landré qui enregistrera l’intervention pour la radio Jet FM.

Une vente est proposée à la suite de cette rencontre par la librairie « L’Embellie » de la Bernerie en Retz afin de faire dédicacer les ouvrages des auteurs présents. Gratuit sur inscription