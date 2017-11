Hommage à Gatti, lundi 27 nov. 15h-17h



Engagé, résistant, déporté, homme de mots, cinéaste, figure majeure d’un théâtre révolutionnaire à la française, prix Albert Londres, prix spécial du jury à Cannes, ami de Mao, Castro, Che Guevara, Jean Vilar, René Char, Simone de Beauvoir, ami et frère des hommes, des humbles, des sans-voix.

Gatti s’est éteint le 6 avril 2017 et laisse derrière lui une oeuvre protéiforme et considérable.

En 2011, Gatti était passé par Nantes à l’invitation de deux enseignantes, Edwige et Véro. Elles ont permis une belle rencontre dans nos studios. Inoubliable. Merci.

A Saint-Nazaire, en 1976, Gatti imagine une création collective autour de la dissidence soviétique. C’est Le Canard sauvage qui vole contre le vent . L’affaire a fait grand bruit et résonne encore.

"Son arme était la parole, son horizon l’utopie" pouvait-on lire dans le quotidien Le Monde le jour de sa disparition.

Amis de longue de date et co-directeurs de la Salle Vasse, Françoise Thyrion et Michel Valmer lui consacrent lundi 27 novembre, une soirée dans leur théâtre (présentation ICI).

L’occasion pour Jet fm de lui rendre hommage quelques heures avant Vasse avec une émission en direct à laquelle ont été conviés plusieurs proches, amis et témoins de celui dont la vie toute entière fut dédiée à « l’homme plus grand que l’homme » .

Avec :

Marc Kravetz, journaliste et co-fondateur du journal Libération .

Jean-Jacques Hocquard, compagnon de route de Gatti depuis "V comme Vietnam" (1967).

Françoise Thyrion et Michel Valmer.

Edwige Boutet et Véronique Burgaud, enseignantes.