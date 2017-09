INAUGURATION GRAND B le samedi 30 septembre 2017 de 9h30 à 13h30 pour découvrir l’univers de JET

L’ancien centre socioculturel de la Bernardière a fait sa mue : il est devenu le CSC le Grand B en référence au projet du Grand Bellevue. Après la réouverture au public le 13 septembre et le redémarrage des activités, une journée inaugurale est programmée samedi 30 septembre 2017.

Tout au long de la journée, les administrateurs et partenaires de l’association Le Grand B vous accueillent et vous proposent une visite des lieux et diverses animations :

Visite des studios de la radio Jet FM

9h30 à 13h30 Portée par une centaine de bénévoles et une équipe de huit professionnels, Jet FM donne à entendre ce qui agite l’agglomération nantaise et herblinoise, bouscule le quotidien et stimule le lien social et la créativité.

De 10h à 11h, la radio associative animera une émission spéciale en direct et en public avec le maire Bertrand Affilé, les co-présidents et le directeur du Grand B, la responsable de la ludothèque et les compagnies hébergées dans le centre.

Inauguration officielle

11 h Inauguration par Bertrand Affilé, maire de Saint-Herblain, vice-président de Nantes Métropole, un représentant de la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, et les co-présidents du Grand B, Nathalie Beaudouin, Françoise Gourlaouen et Maurice Lefèvre.

Pique-nique

Apportez votre repas pour un déjeuner partagé sur l’herbe ! (ou au Grand B si mauvais temps).

Des jeux pour tous les âges

Avec la ludothèque : en avant-première de sa réouverture, la ludothèque vous invite à découvrir des jeux pour petits et grands. L’occasion aussi d’échanger avec les ludothécaires sur la nouvelle offre et les surprises à découvrir à partir du 21 octobre.

Avec le service des sports et des loisirs : de 13h à 16h30, animation "Créer son boomerang personnalisé" (à partir de 10 ans). Venez découvrir le plus vieux jeu d’adresse de l’histoire humaine et construisez vous-même votre boomerang, que vous pourrez décorer à votre gré !

Découvertes artistiques

Avec la Cie La Lune rousse Présentation du programme de la nouvelle saison des Cont’Appart, un dispositif de contes à domicile ! Vous invitez vos amis, vos voisins, et les artistes-conteurs viennent vous raconter des histoires… Pour les siestes sonores, installez-vous dans un transat ou sur des coussins, fermez les yeux et tendez l’oreille… pour écouter des programmes musicaux, poétiques, contés, parlés, chuchotés, signés Anne-Gaël Gauducheau.

« Nouveaux chantiers », autour d’un mystérieux fil rouge et d’une Maison Enchantée… Avec Le Gestuaire danse théâtre, l’Estran–Gioco Cosi, Les Enfants du Bal, Fil en Fa et Ré_création. 5 associations qui se regroupent et vous proposent danse, musique, théâtre, écriture, couture, vidéo, projection de film…

Autour de la Maison enchantée La maison enchantée est un espace de jeu temporaire imaginé par les artistes de la compagnie Gioco Cosî et construite avec la collaboration des usagers du Grand B, de l’atelier de couture de Fanny Burlac (Fil en Fa), de l’école maternelle de la Sensive, des élèves de Gioco Cosî et de l’association Ré_Création. Elle vous accueille au Grand B ce 30 septembre,avec en plus Le Gestuaire danse théâtre et Les Enfants du Bal, pour tisser un fil : fil à coudre, fil à mots, danse en file, fil des gestes, fil musical, fil des rencontres...