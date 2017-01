JET partenaire de Média 2030 et Vidéopopuli le 27 janvier 2017 au Lieu Unique à Nantes

SOIREE / Videopopuli au Lieu Unique à Nantes, de 19h00 à 23H00

A 19h00 : Présentation des actions de la Plateforme audiovisuelle

A partir de 19h30 : VIDEOPOPULI... de l’audio à la vidéo, venez découvrir les productions de 20 talents locaux. Avec la Participation exceptionnelle d’Eric Sanka. Videopopuli est organisé en coopération avec : Cinécreatis, Courts en bar et la Plateforme audiovisuelle.

Programme complet de videopopuli sur : http://www.tvreze.fr/videopopuli2017

JOURNEE / Média 2030 au Lieu Unique à Nantes, de 9h00 à 23H00

Cette programmation s’inscrit dans la journée Média 2030 dont JET est coorganisateur avec TV Rezé en coopération avec : la plateforme des médias de proximité, La Ville et Nantes métropole, La Drac des Pays de la Loire et le Quartier de la Création.

Médias 2030 est le rendez-vous des médias de proximité en région des Pays de la Loire. Il fait valoir la spécificité et la diversité de nos modèles pour produire et diffuser une information de proximité à l’échelle des villes et des quartiers.

Ici comme ailleurs, nos médias montrent qu’ils constituent de solides points d’appui pour renforcer en proximité et hyper-proximité les coopérations, les solidarités, l’innovation sociale et le dialogue territorial ; autant d’aspects qui sont souvent méconnus, mais qui pourtant contribuent quotidiennement et de façon concrète, au développement d’une citoyenneté active et éclairée.

Au regard de l’actualité, notamment de la mise en place du fond de soutien aux médias d’information sociale de proximité, cette 6ème édition a été conçue de façon concertée entre les différents types de médias de proximité (radio, web, print) et acteurs publics pour rendre compte des dynamiques en cours.

L’objectif du programme est de mieux faire connaitre la spécificité de nos modèles et à partir de là, concevoir ensemble un cadre de coopération durable et porteur de développement d’utilité sociale à l’échelle de la métropole et de la région.

Un événement ouvert aux acteurs des médias de proximité, associations, collectivités, citoyens concernés par les thématiques d’information et de dialogue de proximité.

Plus d’info sur http://www.medias2030.org/