L’Odyssée Vidéoludique, Episode 5 : Shu Takumi (12/12/2017 à 17h)

Se mettre dans la peau d’un détective pour résoudre un crime, c’est has been. Aujourd’hui la tendance est aux avocats de la défense. Et qui de mieux pour parler du droit dans le jeu vidéo que Shu Takumi, le créateur de Ace Attorney ?

Dans l’ordre, voici le titre des morceaux joués durant la chronique ainsi que leurs jeux respectifs.

Ace Attorney : Phoenix Wright : Trials & Tribulations - Courtroom Lounge Unending Prelude

Ace Attorney : Phoenix Wright - Cross-Examination Moderato 2001

Phoenix Wright vs Professor Layton - Cross-Examination Moderato

Ace Attorney Investigations 2 - Investigation Middlegame 2011

Interlude Musical : Ace Attorney : Phoenix Wright : Dual Destinies - Pursuit Keep Pressing On

Ace Attorney : Phoenix Wright : Spirit of Justice - Potdino Ethnic Music

Ace Attorney : Phoenix Wright : Justice For All - Tell The Truth 2002

Ace Attorney Investigations : Miles Edgeworth - Turnabout Victory

Instant Découverte : The Flintstones - Unused Track 02