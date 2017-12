La Baraque à Galettes #11 - 13/12/2017 - 19h/20h

Au menu de la 11ème Baraque :

Entrée : la Baraque en balade

1. Ghetto Kumbé : Kumbé (Chromatic Live - 2017)

2. Ghetto Kumbé : Eso no me falla (Galletas Calientes Records - 2017)

3. Fishbach : Feu (2017)

Plat de résistance : Galettes ’O Strip - 3 Galettes partageant des ingrédients

4. Rose Royce : Is it love you’re after (1979)

5. S’Express : Theme from S’Express (1988)

6. S’Express : Theme from S’Express (Supermen Lovers excursion) (2015)

Dessert : Weird And Radical Projects (Label WARP)

7. Maxence Cyrin : LFO (F Communications - 2005)

8. Tricky Disco : Tricky Disco (1990)

9. LFO : Syndrome (1991)

10. RAC : Hub (1994)

11. Aphex Twin : Praze an Beeble (1996)

Rendez-vous, mercredi prochain à 19h en direct avec de nouvelles galettes pour éveiller vos papilles auditives.

Pour participer à l’émission, contactez-nous par email : labaraqueagalettes(at)free.fr