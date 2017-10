La Baraque à Galettes #2

Play-list de l’émission vinylistique hebdomadaire de JET FM construite par et pour les auditeurs.

1. Kraftwerk : Antenna

2. Joy Division : She’s lost control

3. New Order : The beach

4. HF. Thiéfaine : les dingues et les paumés

5. Radiohead : I promise

6. The Beatles : I want you

7. Neil Young : The needle and the damage done

8. Mike Oldfield : Crises

Le podcast de l’émission c’est ici.

Rendez-vous, mercredi prochain à 19h en direct sur JET FM 91.2 pour de nouvelles aventures aux pays des galettes.

Pour participer à l’émission, contactez nous par email : labaraqueagalettes@free.fr