La Baraque à Galettes #3

Play-list de l’émission vinylistique hebdomadaire de JET FM construite par et pour les auditeurs.

1. Yazoo : Goodbye 70’s

2. Satin Wall : Dans les profondeurs

3. Marquis de sade :Iwo Jima Song

4. Depeche Mode : Shake the disease (version Maxi 45t)

5. Nena : Keine Antwort

6. Serge Blenner : Magazin Frivole

7. Visage : The Steps

8. The Cure : At night

9. B 52’s : Rock Lobster

10. The Cure : Baby Scream

11. Rita Mitsouko : Marcia Baïla

Rendez-vous, mercredi prochain à 19h en direct sur JET FM 91.2 pour de nouvelles aventures en 45 ou 33 tours.

Pour participer à l’émission, contactez nous par email : labaraqueagalettes(at)free.fr