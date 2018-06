La Baraque à Galettes #32 - 30/05/2018 - 19h/20h

Emission pour danser avec des galettes techno 90’s issues de la cave de votre maitre crêpier suivi d’une sélection de titres issus des 3 albums des Berlinois de Moderat.

TECHNO 90’s in the "mix" avec des moufles

- Joey Beltram : Energy Flash (R&S)

- Hexagone : Burning Trash Floor (Djax-Up-Beats)

- X-103 : Tephra (Axis)

- Laurent Garnier : Astral Dreams (F Communications)

- Mike Dearborn : Move (Djax-Up-Beats)

- Dave Clark : the storm (Bush)

- Pump Panel : to the sky (Missile)

MODERAT en 3 albums

- A New Error (2009)

- Reminder (2016)

- Bad kingdom (2013)

- Intruder (2016)

- Running (2016)

- Les grandes marches (2009)

Pour participer à l’émission, contactez-nous par email : labaraqueagalettes(at)free.fr

Rendez-vous mercredi prochain dès 19h. D’ici là, soyez gourmand de musique et de galettes sous toutes leurs formes !