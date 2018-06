La Baraque à Galettes #33 - 13/06/2018 - 19h/20h

Luc Fedon est notre invité cette semaine. Il vous a concocté une jolie sélection de galettes fraichement glanées pour certaines et piochées dans diverses dimensions des années 70 mais pas que.

Play-list

- Franck Zappa : Brown shoes don’t make it

- Franck Zappa & The Mothers : Call any vegetable

- Aquaserge : Charme d’orient

- Sahara : Freedom for Africa

- Skah Shah : Sentiment

- Dick Annegarn : Saint-André des Arts

Pour participer à l’émission, contactez-nous par email : labaraqueagalettes(at)free.fr

Rendez-vous mercredi prochain dès 19h. D’ici là, soyez gourmand de musique et de galettes sous toutes leurs formes !