La Baraque à Galettes #4

Playlist de l’émission vinylistique hebdomadaire de JET FM construite par et pour les auditeurs.

1. Primal Scream : Higher than the sun

2. The Orb : Montagne d’or

3. Massive Attack : Karmacoma EP (Portishead experience)

4. Stone Roses : I am resurrection

5. Happy Mondays : Step on

6. LFO : LFO

7. Caustic Window : Joyrex 4

8. Pills : The Rave :-)

9. Lhasa : The attic

