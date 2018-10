La Baraque à Galettes #41 - 3/10/2018 - 19h/20h

Les "Platines Ouvertes" de la Baraque ont accueillis pour une seconde fois Chris, Thibaut et Marke pour une heure de Brit Pop et d’anecdotes.

Si vous voulez rejoindre leurs sorties nantaise endiablées et forcément Rock&roll, c’est par ici.

Play-list

- Oasis : rock&roll star

- Supergrass : mansize rooster (1995)

- Ocean Color Scene : riverbed song

- Blur : there’s no other way

- Suede : beautiful ones

- Cast : alright

- Pulp : disco 2000

La Galette du mois de Septembre (Octobre) // Groupe Nantais :-)

Projet Marina : Nu Disco (2018)

