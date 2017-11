La Baraque à Galettes #8 - 22/11/2017 : Emmanuel Piet

Balade musicale en compagnie d’Emmanuel Piet, l’un des fondateurs et organisateurs du salon international du disque qui se tient chaque année dans la métropole nantaise.

Toutes les informations sur le salon sont à retrouver sur : www.salondudisque.net

Discussion autour de l’histoire musicale de notre invité, du salon et plus largement de la musique enregistrée, le tout agrémenté de 45 tours sélectionnés par notre maitre crêpier du jour.

Programmation :

1. Sparks : This town ain’t big enough for both of us

2. David Bowie : Fashion

3. Led Zeppelin : Hey, hey what can I do

4. Neil Young : Hearts of gold

5. Taxxi : Not a girl

6. The Motors : Airport

7. Sentridoh : Losercore

8. Stereolab : I was a sunny rainphase

9. The Buggles : The plastic Age

