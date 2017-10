La Baraque à Galettes : Christian du Bar@Disques

Voici la playlist de la première "Baraque à Galettes".

1ère partie : Christian du Bar@Disques aux "Billigs" de JET FM :

1. Queen : we will rock you

2. Eric B Rakin : Paid in full -

3. Inner City : Big Fun

4. Marvin Gaye : What’s going on ?

5. Laurent Garnier : 1-4 Doctor C’est Chouette

6. John FM & Omar S : Alone



2ème partie : histoire musicale chapitre 1

7. Pink Floyd : Shine on you crazy

8. The Alan Parsons Project : Genesis Ch. 1 V. 32

Le podcast de l’émission c’est ici.

Rendez-vous, mercredi prochain à 19h en direct sur JET FM 91.2 pour de nouvelles histoires d’auditeur et de vinyles.

Pour participer à l’émission, contactez nous par email : labaraqueagalettes@free.fr