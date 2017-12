La Baraque à galettes #9 - 29/11/2017 - Invité : Lionel

Lionel, membre du groupe Meetup de la Baraque à Galettes et maître crêpier d’un soir, nous fait découvrir avec passion le Métal sous toutes ses facettes et surtout les plus méconnues.

Belle balade gourmande !

Programmation :

1. Cruachan - The Gael (Pagan, Karmageddon Media, 2004)

2. Eluveitie - Luxtos (Helvetios, Nuclear Blast, 2012)

Orphaned Land - El Meod Na’ala (The Road To Or Shalem : Live At The Reading 3, Tel-Aviv, Century Media, 2011)

3. Falkenbach - Eweroun (Asa, Prophecy Productions, 2013)

4. Korpiklaani – Juodaan Viinaa (Karkelo , Nuclear Blast, 2009)

5. Vintersorg - Till Fjälls (Till Fjälls, Napalm records, 1998)

6. Menhir - Hildebrandslied Teil I (Hildebranslied, Trollzorn, 2007)

7. Empyrium - The Yearning (A wintersunset..., Prophecy Productions 1996)

8. Angizia - 2 Millionen Rubel (Das Schachbrett Des Trommelbuben Zacharias, Black Rose Productions, 1999)

Rendez-vous, mercredi prochain à 19h en direct avec de nouvelles galettes pour éveiller vos papilles auditives.

Pour participer à l’émission, contactez-nous par email : labaraqueagalettes(at)free.fr

ou rejoignez nous sur le groupe Meetup : http://www.meetup.com/fr-FR/La-Baraque-a-Galettes