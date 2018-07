La Fac en Vacances - La Résilience // Émission du 18 juillet

Qu’il s’agisse de maltraitance infantile, ou des victimes d’attentat… Il faut bien se reconstruire.

Mais alors comment faire, comment notre cerveau réagit-il ?… Bref, qu’est-ce que le phénomène de résilience…

Manuela Braud est psychologue, auteure de plusieurs travaux sur le sujet, et elle est notre invitée aujourd’hui.

La Programmation musicale (by Manu) :

Dark Dark Dark - "In your Dreams"

Only Real - "Can’t get happy"

Wilco - "If I Ever Was a Child"

The Remains - "Don’t look back"