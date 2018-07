La Fac en Vacances - Le Projet Yellopark // Émission du 9 juillet

Rien du tout, une petite compétition internationale, mais qui illustre l’évolution rapide de ce sport populaire en une gigantesque machine à fric. Car oui cette année, on aura plus parlé chiffres, que qualité sportives…

Transferts record à coup de centaine de million d’euros, droits de diffusion qui tapent le milliard, et états qui ne se cachent presque plus d’acheter des compétitions dans des pays où il faut tout construire en hâte, quitte à jouer avec la vie humaine…

Et dans ce triste business, les clubs français ont leurs nouvelle marotte, les nouveaux stades, Lyon, Le Mans, Bordeaux, Nice,... Tous veulent rentrer dans la course à la quéquette du nombre de places, du gigantisme architectural, et du stade, vu comme un pôle commercial privatisé.

Et si l’on en parle aujourd’hui, c’est parce que Nantes, s’apprête à son tour à mettre une pièce dans la machine, avec le projet YelloPark, décidé par un seul homme, et imposé au reste de la communauté.

Frédéric Barbe est géographe, enseignant à l’école d’architecture et à l’université de Nantes, il est l’auteur de “La Beaujoire, enquête sur un coup d’état urbain” aux éditions “à la criée” et il est notre invité aujourd’hui…

