La Fac en Vacances - Les Jeux vidéo médicaux + Oliver Light // Émission du 12 juillet

Et cette fois, on va s’intéresser aux bénéfices thérapeutiques qu’il peut apporter, avec Tristan Solaro, qui démarre tout juste une thèse sur les lien entre médecins et développeurs. Le but, comprendre comment le jeu vidéo peut aider les malades…

En deuxième partie d’émission, deux membres du groupe Oliver Light nous font le plaisir d’une petite visite, avant leur concert du 12 juillet, au Chat Noir.

La programmation musicale :

King Khan and the Shrines - "Thorn in her pride"

Oliver Light - "AKA... The Machine"

The Beatles - "While my Guitar gently weeps"