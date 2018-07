La Fac en Vacances - Voyage au Mexique + Jane Doe // Émission du 17 juillet

Aujourd’hui, ambiance carnet de voyage, avec Lorie Guéno, qui y a vécu un an en parallèle de ses études, et qui en revient tout juste.

En deuxième partie d’émission, le groupe Jane Doe nous fait le plaisir d’une petite visite, juste avant leur concert de ce soir, au Chat Noir.

Bandcamp, Youtube

La Programmation musicale :

Doctor Flake - "Last dance with Léon"

Nicole Willis & The Soul Investigators - "Paint me in a Corner"

Jane Doe - "La Llorona"

Jane Doe - "Tricks and Guiles"

The Beatles - "Michelle"