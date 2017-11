La baraque à galettes : zoom sur une nouvelle émission de la grille de JET FM, le mercredi à 19h





A droite, Vincent Loiseau Chef cuistot de la baraque à Galettes ! A gauche, un autre bénévole à JET FM ; Pascal Beranger du Looping Wild Show (le vendredi vers 21h30)

Petit historique/ origines de la naissance de cette émission et concept ? :

La genèse vient de deux passions : d’une part la musique au sens large (et bien entendu des vinyles, ayant été DJ de musiques électroniques au début des années 90) et d’autre part de la radio comme moyen de partage et de diffusion.

Après c’est la magie des coïncidences et des synchronicités…

C’est en visionnant un documentaire télévisé au sujet du retour du vinyle et plus particulièrement d’une séquence qui présentait un groupe d’aficionados de vinyles qui passaient régulièrement des soirées à écouter et partager des « galettes » que l’idée m’est venue.

Pourquoi ne pas proposer des séances d’écoute participatives autour du vinyle avec des passionnés de disques, acteurs de la scène musicale régionale (artistes, labels, disquaires, scènes…) et auditeurs, dans des lieux de la métropole nantaise et également d’un faire une émission en direct à la radio.

Pourquoi avoir choisi de candidater à Jet FM pour cette émission sur la saison 2017-2018 ?

J’ai découvert l’appel à projets de JET FM sur un site spécialisé dans l’actualité de la radio. C’est cela qui m’a donné l’envie de passer de l’idée à l’action et fini de réveiller en moi la passion du média que j’avais pratiqué en Touraine (ma région d’origine) près de 20 ans auparavant ! Après une visite de la radio, j’ai participé à l’Assemblée Générale de l’association qui m’a totalement conforté dans mon choix et mon projet : qualité et accueil des équipes de salariés et de bénévoles, valeurs partagées et curiosité/créativité au sens large. Une association de véritables passionnés et une démarche radiophonique artistique. La Baraque à Galettes était née.

Pourquoi ce nom ?

J’ai effectué une partie de mes études à Lille, et là bas, la "baraque à frites" est une institution. En arrivant à Nantes, il y a 3 ans, nous avons découvert les crêperies ambulantes sur les marchés. J’avais coutume d’appeler ces dernières des "baraques à galettes » par analogie et après acculturation. Pour la petite histoire, ce nom d’émission sème parfois la confusion au sein de la famille.. euh... de quelle baraque à galettes parles-tu Papa ? Celle de JET FM ou celle du marché ?

Par ailleurs et en parallèle de la radio, j’ai donc créé une communauté Meetup (plateforme web de partage de passions dans la vraie vie) de passionnés de vinyles. Le Groupe compte à ce jour une petite quinzaine de membres.

Ambitions / souhaits pour la suite de cette aventure radiophonique ?

Le concept global (radio et apéritif/soirée) de la Baraque à Galettes est participatif. Mon souhait est de pouvoir accueillir à la radio un(e) invité(e), idéalement chaque semaine, pour faire partager ses curiosités vinylistiques à l’antenne et conter un peu de son histoire musicale.

Cette émission est ouverte à toutes et à tous, et bien entendu aux salariés et aux bénévoles de JET. Pour me contacter, il y a la page de l’émission sur le site JET FM, une page Facebook, la communauté Meetup et l’adresse email : labaraqueagalettes@free.fr.

Dans ce but, je travaille actuellement sur un projet de présence de la "Baraque" au prochain salon international du disque qui aura lieu à Rezé (La Trocardière) les 25 et 26 Novembre. Par ailleurs, des affiches de l’émission vont être prochainement proposées aux différents disquaires indépendants de la métropole.

Enfin, je souhaite développer les séances d’écoute participatives dans divers lieux de la Métropole nantaise et pourquoi pas créer à terme une véritable Baraque à Galettes mobile !