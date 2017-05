Législatives Nantes / St-Herblain : quels candidats ? Quelles priorités ?

Dans la perspective des élections législatives des 11 et 18 juin prochains, Jet FM invite, sans exception, les 18 candidat(e)s de la 3e circonscription de Loire-Atlantique (où se situe la radio herblinoise) à venir s’exprimer sur ses ondes pour un temps d’antenne strictement identique de 20 minutes chacun... soit 6 heures cumulées !

Au menu de la discussion : les axes forts des programmes respectifs, la moralisation de la vie publique, la transition énergétique, la culture, la laïcité ou encore Notre-Dame-des-Landes.

Diffusion des interviews à partir du lundi 29 mai à 11h00 et 16h30 sur les ondes et podcasts disponibles sur cette page et sur la plateforme la Frap (Fédération de Radios Associatives en Pays-de-la-Loire).