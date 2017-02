STOP au racisme et aux discriminations ! Programmation spéciale SECD du 20 au 26 mars

en partenariat avec Jet FM

Programmation Spéciale SECD en cours de construction. Emissions programmées sous réserve de validation définitive des invités.

A écouter sur Jet FM 91.2 et à retrouver sur le site en podcast à l’issue de cette semaine spéciale :

LUNDI 20 MARS :

12h / Le MIDI : Emission thématique avec Alain Bunford, président de la LICRA de Loire-Atlantique (Ligue Contre le Racisme et l’Antisémitisme).

MARDI 21 MARS :

12h / Le MIDI : Quand des jeunes européens s’engagent contre les discriminations Émission spéciale dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les discriminations. Grande-Bretagne, Italie, Bulgarie et France... 4 associations européennes qui mobilisent des jeunes pour l’égalité des droits viennent témoigner de leurs actions, croiser leurs regards et évoquer les particularités de leur pays.

13h / THE RUSSIAN FORTUNE : Mix de « tous les accents du monde » Fast Speaking Woman d’Anne Waldman (poète Beat qui a monté l’Ecole Jack Kerouac avec Ginsberg et qui a côtoyé la quasi totalité des écrivains, un peu comme M. Bulteau) : lue par des femmes proches, rencontrées dans le tram, la rue, la fac ... mixé avec un enregistrement du projet Antepop d’Elmut.

MERCREDI 22 MARS :

12h / Le MIDI : Quels recours pour les personnes victimes de discriminations ? Discrimination à l’embauche, accès au logement... comment faire valoir ses droits à l’égalité ? Comment les victimes s’emparent-elles - ou pas - des outils existants ? Quel accompagnement proposent les acteurs locaux mobilisés sur cette question ? Témoignages et éléments de réponse avec des représentants du Défenseur des droits, du Centre d’accès aux droits et de la Mission Égalité de la Ville de Nantes.

20h-21h / I HATE MUSIC : Témoignages du Collectif de soutien aux Mineurs Isolés Etrangés et des jeunes qui viendrons nous parler de leur parcours. Le collectif de soutien aux mineurs isolés étrangers rassemble plusieurs associations (LDH, Gasprom, DAL, Cimade...) et des individus (citoyens solidaires et libertaires) autour de la lutte pour les mineurs isolés étrangers dont la minorité est contestée par le conseil départemental. Ces jeunes, qui se retrouvent dans une zone de non droit (ni mineurs ni majeurs) sont laissés à la rue, sans aucune ressource. Le collectif MIE les accompagne dans leurs recours juridiques, afin qu’ils soient pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, et dans leur quotidien (hébergement, alimentation, soins, scolarisation...). D’une manière générale, le collectif lutte pour le respect de leurs droits et de leur dignité.

JEUDI 23 MARS :

12h / Le MIDI : Diffusion du documentaire réalisé pour l’occasion au Musée de la Résistance de Chateaubriant. Visite guidée de ce lieu de mémoire par Michel Courbet, administrateur.

17h / HISTOIRES D’ONDES :

J’ai appris la France sur des cassettes de Brel : ’Amsterdam’, ’Les Bergers...’ : bizarrement, les chansons de Jacques Brel rappellent à Monjia sa Tunisie natale et l’aident à supporter son exil. Arrivée en France en 1981 pour retrouver son mari, travailleur dans le bâtiment, Monjia ne parle pas le français. Seule toute la semaine au 4ème étage d’un HLM d’Angers, elle écoute des cassettes de Brel. Elle commence à noter des phrases pour améliorer son français et s’enregistre sur ces mêmes cassettes. Peu à peu, Monjia fait des progrès...

De l’autre côté de la porte : Lorsqu’on les croise dans la rue, on les regarde intensément avec curiosité voir même avec dégoût, ou on choisit simplement de les ignorer, par gêne. Mais lorsqu’on passe de l’autre côté de la porte, que l’on pénètre leur maison, leur univers, la rencontre devient possible. Il suffit de tendre l’oreille. (doc sur les personnes en situation de handicap)

Claire Veysset (Collectif Inouie) : « Quand j’étais à Lisbonne, j’ai enregistré la rencontre avec "Pedro", un ouvrier qui repavait le sol des rues. Je l’ai d’abord approché pour prendre le son du rythme qu’il faisait avec son maillet, entre chaque coup porté sur le petit pavé, il tapait sur les autres, comme une cadence, sans s’arrêter. Au bout d’un moment, on s’est salué en portugais, puis comme il chantait, j’ai compris à un moment qu’il parlait français. Alors on a discuté. »

VENDREDI 24 MARS :

11h / SONAR : Tableau de Chéri Samba, « Paris-Bruxelles ».

12h / Le MIDI : Emission thématique avec la Ligue des Droits de l’Homme, sur le thème des discriminations avec notamment Annie Richard et Joseph Léna.

16h / THEATRE A L’OREILLE : met en relief les thèmes récurrents du racisme, de la xénophobie, de la détestation de l’Autre à travers des extraits d’œuvres d’auteurs contemporains qui se sont attachés à relater des agissements de cet ordre observés dans notre société actuelle. Avec notamment : Juan Mayorga, Jean-Claude Grumberg, Jean-marie Piemme, Jean-Michel Ribes, Denise Bonal.

17h / POLEMIX ET LA VOIX OFF : IVG - Manifestation de solidarité du 1er février 2014 avec les Espagnols. Les droits des Femmes sont … des droits de l’Homme.

SAMEDI 25 MARS :

13h / LES VOYEUSES : autour du cinéma, des femmes et des discriminations. Petit état des lieux politique de comment les femmes sont discriminées dans le milieu du cinéma. Portrait de réalisatrice et regard sur des films aux personnages féminins discriminés.

Retrouvez le programme complet du collectif des SECD sur le site de la Ligue de l’enseignement FAL 44