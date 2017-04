débat citoyen "Un temps, trois mouvements" mardi 11/04 à midi



Dans la perspective des présidentielles et des législatives à venir, trois mouvements citoyens débattent en public dans le cadre de "Démocratie is coming" , une journée d’échanges et d’ateliers organisé par le Mouvement du 10 novembre .

Discussion et participation de la salle avec :

Le Parti Pirate , représenté par Guillaume Josse

Nous Citoyens , représenté par Antoine Nivard

Le Mouvement du 10 novembre , représenté par Margot Medkour

Au menu 3 sujets :

1) La démocratie

2) Le travail

3) L’écologie

Animation : Pascal Massiot.

Réalisation : Jean-Pierre Boulé.