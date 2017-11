Une heure avec Jens Harder, samedi 11 novembre à 18h

Jens Harder est auteur de bande dessinée, cofondateur du collectif d’artistes « Monogatari » en 1999, il se distingue par des œuvres ambitieuses, souvent muettes, mêlant cosmologie et histoire de l’humanité. Il a obtenu deux prix Max et Moritz de la meilleure bande dessinée allemande en 2004 et 2010 et le prix de l’Audace du Festival d’Angoulême 2010.

Bibliographie

Beta… civilisations (vol. 1), trad. Stéphanie Lux, Actes Sud, coll. « Actes Sud-l’An 2 », 2014

Alpha… directions, trad. Stéphanie Lux, Actes Sud, coll. « Actes Sud-l’An 2 », 2009

La Cité de Dieu, trad. Jean-Paul Jennequin, Éd. de l’An 2, 2006

Leviathan, Éd. de l’An 2, 2003

cette rencontre publique enregistrée vendredi 10 novembre vers 16h se tenait dans le cadre des rencontres littéraires allemandes proposées par Impressions d’Europe au Grand T de Nantes.

Les propos de Jens Harder sont traduits de l’allemand par Sarah Schwaab.

La musique pour terminer : Robert Lippok / Unfold (Redsuperstructure)