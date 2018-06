Disquette Molle - Handicap et Jeux vidéo

Sauf que dans notre environnement quotidien, étudié pour les gens ayant deux bras, deux jambes, deux yeux et une paire d’oreilles en parfait état de fonctionnement, c’est la galère, la débrouille, et encore une injustice de plus dans l’accès au divertissement.

Le 17 mai dernier, Xbox annonçait donc enfin une manette adaptative et un vrai programme sur cinq ans, histoire que chacun puisse avoir les mêmes chances de perdre contre le sniper planqué, au fond de la carte de Call of Duty.

Évidemment, ces joueurs n’avaient pas attendu Microsoft pour pratiquer, en bricolant eux-même leur propres manettes, ou bien en passant par des associations comme Handigamer, qui conçoivent des contrôleurs spécifiques.

Mais alors comment on joue quand on est handicapé ?

Comment adapter les contrôleurs à chaque forme de handicap ?

Et au-delà du cas Xbox, l’industrie du jeu vidéo prend-elle réellement en compte, ces joueurs ?

Au programme, un entretien avec Annaïg Antoine, en charge des questions d’accessibilité chez Ubisoft, mais aussi un reportage avec Hichem, alias DJ H, qui nous explique comment il joue avec ses pieds. Et nous sommes en ligne avec Flavien Gelly, Youtubeur, de la chaîne Just One Hand.

Les liens vers les pages de nos invités :

Justonehand sur Youtube // Twitter // Facebook // Twitch

DJ H sur Youtube // Twitter // Facebook

Démonstration de DJ H Sur FIFA18 :

et sur GTA OnLine :

Et une photo de DJ H avec sa manette :

La vidéo de présentation du Tour de France organisé par Rockstar Mag :

Les différents adaptateurs / contrôleurs évoqués :

Le Xbox Adaptive Controller

Le 3DRudder

Le Steam Controller

Le "bon vieux" Xpadder

L’Alt Controller

L’Iris Project

Le NES Hands Free Controller de 1989 !

et le site de l’association Handigamer

Un grand merci à Annaïg Antoine de chez Ubisoft.

Lien vers le test d’accessibilité de FarCry 5 par l’association Game Lover : http://www.game-lover.org/test-accessibilite-far-cry-5/

La Chaîne Youtube de RockyNoHands : https://www.youtube.com/channel/UCcjNtQuuKws0RmvVM8-rYfw

La performance de Terry Garrett sur Zelda 64 :

