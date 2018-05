Disquette Molle - Le jeu vidéo et les arts, 2/2

Et la réponse s’impose peu à peu, c’est oui, il a même son petit numéro, le jeu vidéo c’est le dixième art.

Un art collectif, bien sûr, à l’instar de l’opéra, du théâtre ou du cinéma. Un art à part entière, avec ses oeuvres grand public et ses expérimentateurs, ses maîtres et ses petites mains.

Mais alors, comment les artistes contemporains s’approprient-ils le jeu vidéo ? Que dit-il de nos sociétés et de leurs contradictions ? Le jeu vidéo peut-il dialoguer avec les autres formes d’art ?

On continue notre série sur les liens entre les jeux vidéo et les arts, à l’occasion du cycle jeu vidéo organisé par Stereolux.

Et nos invités sont Tatiana Vilela dos Santos, artiste numérique connue sous le nom de MechBird, Olivier Guillerminet et Guillaume Evrard, co-fondateurs du Studio Bruyant, et Thomas Molles, étudiant à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris.

Voici la liste des œuvres dont nous parlons dans l’émission :

Tatiana Vilela dos Santos (MechBird) :

"Bbos" / 2015

"寝ゲーム" / 2018

"Adsono" / 2013

"Magnêsiă" / 2015

Tatiana Vilela dos Santos anime le Workshop Alternative Controller les 30 et 31 mai, à Stereolux.

Thomas Molles :

"Lucy Loves You" / 2017

"Retro Tetis" / 2012

Thomas Molles participe à l’événement "Eniarof" de Malakoff (92), du 21 au 24 juin.

Studio Bruyant : - "Totem" / 2017 Il est possible de la voir du 24 au 26 mai au Festival des Arts Numériques de Saint-Orens-de-Gameville (31)

Concert interactif "Octopop" avec (nit) / 2014

Le Studio Bruyant expose sa dernière création "Cairns", dans le cadre de "Capitaine Futur et la Supernature" à La Gaîté Lyrique de Paris jusqu’au 15 juillet

Photo : Vinciane Lebrun-Verguethen

Nous évoquons aussi les jeux :

"Portal 2" - Valve / 2011

"Vigilance 1.0" - Martin Lechevallier / 2001

"Myst" - Cyan Worlds / 1991

"Fez" - Polytron Corporation / 2012

"Inside" - Playdead / 2016

"Guitar Hero" - Harmonix Music Systems / 2006

Dans l’Odyssée Vidéoludique, Benjamin fait le portrait de Motoi Sakuraba et évoque la série des Evoland, dans l’Instant Découverte.

La playlist :

"Home" de Disasterpeace, issu de "Fez" (2012)

"Cursed" de Shakkam, issu de "Evoland 2" (2015)

Un grand merci à Clara Lacombe et à Radio Campus Paris, de nous avoir permis d’enregistrer cette émission dans leurs locaux, ainsi qu’à Youenn Denis, à la technique.

Prochaine émission le 12 juin. Et d’ici là, on se retrouve sur Facebook et Twitter @DisquetteMolle