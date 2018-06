Faites de la musique avec Michto !

C’est vrai, bientôt nous n’aurons plus d’abeilles ; C’est vrai, nos cheminots sont mal partis ; C’est vrai, la France rejette les réfugiés ; C’est vrai, les jeunes ne veulent plus devenir enseignants ; C’est vrai que nous avons Macron et que nous avons Collomb ; C’est vrai qu’un tas de mômes ne partiront pas en vacances cet été ; C’est vrai que les gavés se gavent encore et encore et que nous ne les avons toujours pas pendus ; C’est vrai, tout ça, on peut continuer comme ça, mais c’est nous qui avons les plus belles chansons. Oui, nous.

Ils ont quoi, ceux d’en face ? Des marches militaires, des airs d’opéra pour la distinction, des musiques de réclame, des chants pour la messe, des hymnes et des clairons.

Oui, la lutte des classes passe par la chanson, car le génie du peuple est dans la chanson, pas seulement dans ses révolutionnaires.

La lutte des classes passe aussi par la poésie, par l’émotion de chaque côté de la chanson, de la bouche à l’oreille.

N’oublions pas, le révolutionnaire doit savoir entendre l’herbe qui pousse.

On ne peut pas désespérer d’un peuple qui aime Bashung, qui aime Souchon, qui aime Keny Arkana, qui aime Stromae.

Oui, nous avons les plus belles chansons. Les voici, en version Michto !

Réalisation : Pierre-Yves Bulteau (pour l’ADGVC 44)

Programmation musicale :

C’est des…, par Baro Syntax feat. Ninine Garcia & Zekria

T’as la touche manouche, par la Caravane Passe

Gipsy4Ever, par Baro Syntax feat. Dj Godzy

Entre les mots : du local au global, par Keny Arkana

Il était une fois Stephen et le combat forain, par la chaîne de Michto !

A coup de sampler, par Watcha clan

Ce gens qui ne sont rien, extrait d’un discours d’Emmanuel Macron

Les encombrants, par Karpatt

Balkaneros, par Goran Bregovic feat. Gipsy kings

Sans oublier La famille, par Zama feat. Mourad Musset, chanson qui a servi de générique à Michto ! tout au long de la saison. Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés.

Retrouvez la chaîne de Michto sur YouTube